«ФАКЕЛ» одержал третью победу в Кубке России по волейболу

31 августа в рамках предварительного этапа розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд состоялся только один матч в пятой зоне. Новоуренгойский «ФАКЕЛ» в трёх партиях обыграл «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга.
«ФАКЕЛ» одержал третью победу в трёх проведённых матчах. «Локомотив-Изумруд» потерпел третье поражение. Обоим соперникам осталось провести матчи с «Уралом».
Кубок России. Мужчины. Предварительный этап. Зона 5, Серпухов
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 0:3 (21:25, 21:25, 16:25).