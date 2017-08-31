Шляпников: командная работа стала ключом к успеху сборной России

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу в четвертьфинале чемпионата Европы над Словенией (3:0) и выход в полуфинал турнира.

«Сегодня мы отлично сыграли. Это был очень важный матч, благодаря которому мы вышли в полуфинал, и мы рады этому. С одной стороны, дополнительный выходной день позволил нам отдохнуть, но, с другой, легко было потерять игровой ритм. Командная работа стала ключом к нашему успеху», — приводит слова Шляпникова официальный сайт турнира.