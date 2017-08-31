Михайлов: сборная Словении осталась во вчерашнем матче с Польшей

Диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов прокомментировал победу над Словенией (3:0) и выход в полуфинал чемпионата Европы в Польше. Чтобы во второй раз на турнире сыграть с россиянами, словенцы накануне в 1/8 финала обыграли хозяев континентального первенства.

«Для нас сегодня было легче играть со Словенией, чем в группе. Игра в группе была более ровной, мы выиграли только в концовках. Словенская команда осталась во вчерашнем матче с Польшей. Сегодня они не проявили своих сильных сторон, не показали, как они умеют играть в волейбол», — приводит слова Михайлова пресс-служба турнира.