Россия сыграет с Бельгией в полуфинале ЧЕ по волейболу

По итогам четвертьфинальных матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше, в полуфиналах сыграют победители групп, то есть четыре команды, которые напрямую вышли в четвертьфинал, минуя стадию 1/8 финала. Это сборные России, Сербии, Бельгии и Германии.

Соперником подопечных Сергея Шляпникова стала сборная Бельгии, в трёх партиях обыгравшая итальянских волейболистов. Вторую полуфинальную пару составили команды Сербии и Германии. Полуфинальные матчи пройдут 2 сентября в Кракове.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Четвертьфиналы

Россия – Словения – 3:0 (25:17, 25:19, 25:19).

Бельгия – Италия – 3:0 (25:21, 25:11, 25:23).

Германия – Чехия – 3:1 (25:22, 16:25, 25:23, 25:20).

Сербия – Болгария – 3:0 (25:21, 25:22, 28:26).