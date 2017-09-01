Винчич: сборная России ничего не позволила сделать словенцам

Связующий мужской сборной Словении Деян Винчич прокомментировал поражение от команды России в четвертьфинале чемпионата Европы в Польше со счётом 0:3 (17:25, 19:25, 19:25).

«Мы играли без энергии. У нас было очень мало времени на восстановление после вчерашнего матча. Сборная России сыграла очень хорошо. Соперник нам ничего не позволил сделать», — приводит слова Винчича официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

За выход в финал соревнований подопечные Сергея Шляпникова поспорят с бельгийцами.