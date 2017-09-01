Ковач: Россия жаждет играть в финале ЧЕ, но здесь было уже немало сюрпризов

Главный тренер сборной Словении Слободан Ковач поделился впечатлениями после поражения от команды России в четвертьфинале чемпионата Европы в Польше со счётом 0:3 (17:25, 19:25, 19:25).

«Я задаю себе вопросы о том, что случилось сегодня. Игроки сказали, что очень устали, потому что им пришлось выходить на площадку менее чем через 24 часа после очень важного матча. Если честно, мне это не нравится. Я не могу понять, почему они не использовали позитивную энергию и адреналин от вчерашней встречи. Конечно, нам противостояла очень хорошая команда, но когда вы играете с Россией во второй раз, а в первый раз проиграли на своих ошибках, то должны подойти к матчу с другим отношением. Особенно после победы над столь сильной командой, как Польша.

Этот матч показал, что сборная России сильнее нас на данный момент. Они жаждут играть в финале, но на этом чемпионате Европы уже было немало сюрпризов. Всё возможно. Каждый матч — это новая история. Посмотрим, что случится дальше. Мы расстроены. Я думал, что мы можем войти в четвёрку лучших», — цитирует Ковача официальный сайт ЕКВ.