А. Волков: в концовке российские волейболисты вырвали победу на характере

Олимпийский чемпион 2012 года Александр Волков прокомментировал победу сборной России на чемпионате Европы 2017 года в Польше. В финале подопечные Сергея Шляпникова одолели команду Германии со счётом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).

«Очень, очень напряжённая игра получилась! Сборная Германии боролась до конца, интереснейший финал получился, красивый. Всё-таки встречались две команды, дошедшие до этого матча без поражений. В нашей команде все ребята играли, победили всей командой. Я очень рад за сборную России, поздравляю всю команду с этим золотом! Они большие молодцы, в концовке вырвали победу на характере», — цитирует Волкова «Р-Спорт».