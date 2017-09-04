Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мужскую сборную РФ с победой на чемпионате Европы в Польше. В финальном матче, который состоялся 3 сентября, подопечные Сергея Шляпникова одолели команду Германии со счётом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).

«Поздравляю российскую сборную по волейболу с победой на чемпионате Европы! Наши спортсмены снова продемонстрировали силу и мастерство в нелёгкой спортивной борьбе. Успехов и дальнейших побед!" — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».