Спиридонов: сборная и без меня всё выиграла, зачем разлагать коллектив?

Чемпион Европы 2013 года волейболист красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов прокомментировал победу сборной России на чемпионате Европы 2017 года в Польше. В финале подопечные Сергея Шляпникова одолели команду Германии со счётом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).

«Раз выиграли чемпионат Европы, значит хорошо сыграли. Это уже второй раз в истории, когда мы стали чемпионами Европы и доказали право быть лучшей командой континента. Команда у нас нормальная, ну а кто будет выигрывать, если не молодые? Старики, что ли?

Я разговаривал с главным тренером и отказался от сборной сам. Он хотел меня видеть в команде, но у меня была беременна супруга, ей нужно было помогать. Поздравляю Сергея Константиновича с такой большой победой. А что касается меня, то они и без меня всё выиграли, зачем разлагать коллектив?" — цитирует Спиридонова ТАСС.