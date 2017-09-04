Демаков: победить «Зенит» удалось за счёт командной игры и характера

Центральный блокирующий «Динамо-ЛО» Иван Демаков рассказал, за счёт чего его команде удалось обыграть казанский «Зенит» в матче предварительного этапа Кубка России со счётом 3:1 (23:25, 25:19, 25:19, 25:20).

«Обыграть «Зенит» удалось за счёт командной игры, за счёт характера. Мы были единым целым. Пытались свести к минимуму количество собственных ошибок, пытались затруднить соперникам приём. Вроде всё получилось.

В чём заключалась установка на матч? Пусть это останется в нашей раздевалке", — цитирует Демакова официальный сайт «Зенита» из Санкт-Петербурга.