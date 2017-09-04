Жуков: с прицелом на ОИ-2020 золото ЧЕ-2017 – исключительно важный результат

Президент ОКР Александр Жуков поздравил сборную России по волейболу с победой на чемпионате Европы, который завершился в Польше.

«От всей души хотел бы поздравить сборную России по волейболу с отличным выступлением на чемпионате Европы! В решающем матче была настоящая финальная битва, в которой соперники боролись за победу до последнего розыгрыша, а болельщики увидели очень интересную, бескомпромиссную игру. Тем ценнее успех наших ребят. Сейчас создается команда с прицелом на следующие Олимпийские летние игры. Для формирования не только тактических вариантов, но и, прежде всего, хорошего микроклимата в коллективе, уверенности в своих силах, нынешнее золото – исключительно важный результат. Особенно с учетом того, что чемпионаты Европы для российской сборной – непростой турнир, всего один раз до этого мы занимали первое место. Очень рад за команду — за всех игроков, тренерский штаб и специалистов!» — приводит слова Жукова пресс-служба ОКР.