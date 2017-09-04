Кузюткин: РФ приложит все усилия, чтобы хорошо выступить на чемпионском Кубке

Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин рассказал о задачах своей команды в играх Большого чемпионского Кубка, который пройдёт с 5 по 10 сентября в Японии.

«Большой чемпионский Кубок является важным соревнованием в начале нового олимпийского цикла. Все, кто любят волейбол, ждали этого турнира, потому что все команды вводят в состав новых игроков. Здесь присутствуют команды мирового класса, такие как Китай и Бразилия. Мы рады быть частью этого турнира. Хочу, чтобы мои игроки почувствовали конкуренцию, которая будет в этих матчах. Мы приложим все силы, чтобы показать хороший результат на этом турнире», — приводит слова Кузюткина пресс-служба FIVB.

Соревнования проводятся раз в четыре года в постолимпийские сезоны. Соперниками сборной России будут команды Бразилии, США, Китая, Японии и Южной Кореи. В первом матче 5 сентября Россия сыграет с Бразилией.