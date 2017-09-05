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Борщ: победа на ЧЕ была нужна российскому волейболу как воздух

5 сентября 2017, вторник. 16:29 Волейбол

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Павел Борщ прокомментировал победу сборной России на чемпионате Европы 2017 года в Польше. В финале подопечные Сергея Шляпникова одолели команду Германии со счётом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).

«Хочу сказать, что финал удался. Скептики, которые утверждали, что мы пройдёмся катком по команде Германии, оказались неправы. Немцы дали нам настоящий бой, финал был захватывающим, интересным и очень красивым!

На мой взгляд, наш тренерский штаб сделал максимум для того, чтобы команда выиграла. Во-первых, мне, например, неизвестна ситуация с Юрием Бережко. Был ли он до конца здоров? До этого Юрий получил микротравму, но как он себя чувствовал в финале, мы не знаем. Во-вторых, нам нужно было закрывать Грозера, а сделать это можно было только с помощью высокого игрока на краю сетки, которым является Егор Клюка. Этим я и объясняю замены Юрия на Егора. Что касается выходов Максима Жигалова на подачу, то он весь турнир великолепно себя проявлял в этом компоненте – всегда либо затруднял, либо выполнял эйсы. В этом плане тоже всё отлично.

Ну и конечно, замена Сергея Гранкина на Александра Бутько, я думаю, сыграла решающую роль. Саша вышел и стабилизировал игру. Дал необходимое качество передачи. Да, может быть, они были так хорошо скрыты, но то, что они стали более предсказуемыми и надёжными для наших нападающих, это очевидно. Именно с этим я связываю отличные действия Максима Михайлова в пятой партии. Максиму нужна была хорошая, качественная передача, которую Бутько смог обеспечить. Гранкин провёл потрясающий турнир, но в решающей игре вышел Александр и сделал всё, чтобы обеспечить победу. То, что в нашей команде два равноценных связующих, сыграло одну из ключевых ролей в итоговом триумфе сборной России.

Эта победа действительно очень важна. Она была как воздух нужна российскому волейболу и нашей сборной. Потому что за долгое время без титулов был немножечко утрачен победных дух, хотя все у нас было: и исполнители, и возможности. Не было только побед. Тем ребятам, которые уже имели победный опыт, этот триумф возвращает веру в себя, а тем, кто в национальной команде совсем недавно, даёт ту самую веру. Если мы будем также профессионально относиться к волейболу, как это было на чемпионате Европы, мы можем обыгрывать любую команду", — цитирует Борща «Советский спорт».

Немцев били, били и добили. Россия выиграла чемпионат Европы
Потрясающий по драматизму матч напомнил финал Олимпиады в Лондоне.
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Германии — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол Александр Бутько Максим Жигалов Максим Михайлов Сергей Гранкин Сергей Шляпников Юрий Бережко
Новости. Волейбол
5 сентября 2017, вторник
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