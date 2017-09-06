Бутько: молодёжь шутками-прибаутками внесла положительную энергию в сборную

Связующий сборной России по волейболу Александр Бутько, вспоминая победу на чемпионате Европы, отметил особый вклад молодых игроков.

«С Олимпиадой нынешнюю победу я бы, конечно, не стал сравнивать, но согласен с тем, что после Лондона волейбол застопорился – все подумали, что и дальше всё будет идти как по маслу. Расслабились. Посмотрите на состав нашей команды – в ней игроки со всех уголков страны, нет никого из центрального района Москвы. Надо больше внимания уделять детскому волейболу в регионах. Наверное, это недешево, но работать на будущее просто необходимо.

Что думаю о перспективах наших молодых парней – Егор Клюка, Дмитрий Волков, Илья Власов, Ильяс Куркаев? У них огромный потенциал. Может быть, даже больше, чем у поколения Гранкина, Остапенко, Бережко и Александра Волкова. Надо только не останавливаться на достигнутом и много работать. У них много энергии, это чувствуется во всем. Сейчас они в том возрасте, когда можно днем не спать, не особо соблюдать режим, но всё равно будет полно сил, чтобы тренироваться три-четыре часа. Шутки-прибаутки – они внесли положительную энергию в сборную, всё время веселятся. У ветеранов всё по-другому: с тренировки пришел, быстрее в кровать принять горизонтальное положение. И чтобы тишина была, и свет не падал, и никто не трогал!» — приводит слова Бутько «Спорт Бизнес Online».