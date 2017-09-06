Тетюхин: после ЧЕ скептикам и критикам стоит пересмотреть отношение в Шляпникову

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин высоко оценил работу тренерского штаба сборной России, выигравшей чемпионат Европы по волейболу.

«Сборная России на этом чемпионате Европы находилась в оптимальной форме. Но теперь я уже должен сказать несколько приятных слов в адрес нашего тренерского штаба. Сергей Шляпников проделал впечатляющую работу, хотя далеко не все положительно отзывались о нём. Его критиковали до и после Мировой лиги. Но о качестве работы говорит результат. Сборная танком проехалась по европейским сборным и обыграла Словению, которая два года назад стала серебряным призёром, а также Бельгию, снявшую скальпы с многих европейских грандов. И, что отрадно, наши парни превосходили визави во всех компонентах.

Шляпников достиг главной цели. Результат — лакмусовая бумажка в спорте. У национальной команды он есть. Всем скептикам и критикам необходимо пересмотреть отношение к нему и его работе.

Я переживал за то, как ему удастся наладить контакт с более опытными игроками. Это не всегда просто. Но сомнений в том, что ему по силам справится со своей задачей, не было. Через Шляпникова прошли волейболисты всех возрастов. Он воспитал многих и знает ребят, как облупленных. Это и побудило его стать главным тренером сборной России. Каждый знает своё место на площадке, свою роль и обязанности», — приводит слова Тетюхина RT.