Куркаев: российские волейболисты были уверены, что смогут выиграть ЧЕ

Блокирующий сборной России по волейболу Ильяс Куркаев прокомментировал победу своей команды в финале чемпионата Европы над сборной Германии.



«Золотые медали – хороший допинг. Они помогли нам забыть об усталости. И эмоции от того, что мы стали чемпионами – потрясающие. Но пока мы всё-таки до конца ещё не осознали, что выиграли титул лучшей команды Европы. Нужно время, для того, чтобы мы до конца поняли всю значимость этой победы.



Матч за золото простым быть не может по определению. И здесь не играет роли то, как мы провели предыдущие встречи. Финал – это нечто особенное, и здесь могут быть сюрпризы. Вспомните, как на Олимпиаде в 2012 году сборная России уступала 0:2 по сетам и в третьей партии была в шаге от поражения. И всё-таки сломила бразильцев. Если же говорить о сборной Германии, то это очень сильный соперник. Они чем-то похожи на нас – такие же мощные, сильные игроки. Георг Грозер, с которым мне теперь предстоит вместе играть в новосибирском «Локомотиве», провёл блестящий матч. Недаром его признали лучшим диагональным турнира. От него на протяжении всей игры исходила опасность. И справиться с его подачами было очень и очень сложно. Но в самый важный момент мы смогли это сделать! Хотя во второй и четвертой партиях немцы нас переиграли… Тем не менее, опасений, что мы можем проиграть, не было. Мы были уверены, что сможем выиграть этот матч. И даже в тех партиях, которые немцы выиграли, мы показывали хорошую игру. Да, тогда у нас были сложности с подачей, а у соперника она, что называется, «полетела». Но даже тогда мы навязывали Германии борьбу. И знали, что, когда наладим подачу, тогда и перевернем игру. Так в и итоге и вышло», — приводят слова Куркаева «Известия».

