Грбич — президенту Сербии: Михайлов — профессионал и отличный человек

Главный тренер сборной Сербии Никола Грбич на встрече с президентом страны Александром Вучичем отметил игровые и человеческие качества волейболиста казанского «Зенита» и сборной России Максима Михайлова, сообщает World of Volley. Сербы завоевали бронзу на прошедшем чемпионате Европы в Польше, сборная России выиграла золото, а Михайлов был признан самым ценным игроком турнира.
«Ему всего около 30 лет. Я играл с ним в казанском «Зените», – сказал Грбич.
«Михайлов – хороший игрок», – отметил Вучич.
«Он и отличный человек. Настоящий профессионал. Михайлов за свою карьеру выиграл так много трофеев и сделал это абсолютно заслуженно», – подчеркнул Грбич.
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