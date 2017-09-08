Россиянки в пяти сетах уступили американкам в матче Большого чемпионского кубка

Женская сборная России в своём третьем матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в пяти партиях проиграла команде США со счётом 2:3 (25:23, 21:25, 25:19, 21:25, 9:15). Подопечные Владимира Кузюткина потерпели второе поражение на турнире, американки одержали вторую победу.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Токио, Япония. Третий тур

США — Россия — 3:2 (23:25, 25:21, 19:25, 25:21, 15:9).

9 сентября сборная России сыграет с китаянками, а американки — с японками. Турнир завершится 10 сентября.