Горбенко и Иванов выиграли второй матч кряду на ЧЕ U20 по пляжному волейболу

На острове Вулькано (Италия) продолжается молодёжный (U-20) чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россию на этих соревнованиях представляют две пары: Сергей Горбенко / Василий Иванов и Мария Бочарова / Мария Воронина.

В матче второго тура Горбенко и Иванов обыграли эстонцев Силвера Маара и Сиима Таммеару со счётом 2:0 (21:9, 23:21). Это вторая победа россиян на турнире.

Бочарова и Воронина в своём первом матче победили представительниц Франции Мию Северен Гуйо и Пию Шевчик со счётом 2:0 (21:13, 21:11).