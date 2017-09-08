Россиянки — пятые после третьего тура Большого чемпионского кубка

8 сентября были сыграны матчи третьего тура Большого чемпионского кубка в Японии. Сборная России проиграла американкам со счётом 2:3 (25:23, 21:25, 25:19, 21:25, 9:15). Олимпийские чемпионки 2016 года китаянки разгромили команду Южной Кореи со счётом 3:0 (25:14, 25:4, 25:12). Сборная Японии в пяти сетах одолела бразильянок — 3:2 (25:18, 25:27, 25:15, 16:25, 15:6).
Лидером турнира, который завершится 10 сентября, являются китаянки. Сборная России занимает пятое место.
Большой чемпионский кубок. Положение сборных после трёх туров
1. Китай (3 победы — 0 поражений) — 8 очков.
2. Япония (2-1, сеты 7-5) — 5.
3. США (2-1, сеты 7-5) — 5.
4. Бразилия (1-2) — 5.
5. Россия (1-2) — 4.
6. Южная Корея (0-3) — 0.