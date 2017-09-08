Быканов и Худяков не смогли выйти в полуфинал на этапе Мирового тура в Монпелье

Россияне Руслан Быканов и Максим Худяков завершили борьбу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда», который проходит во Монпелье (Франция). Пробившись в основную сетку из квалификации, Быканов и Худяков остановились в четвертьфинале, уступив в трёх партиях словенскому дуэту Ян Покершник/Нейц Земляк со счётом 1:2 (23:25, 21:16, 12:15).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура в Монпелье, Франция

Четвертьфинал

Земляк/Покершник (Словения) — Быканов/Худяков (Россия) — 2:1 (25:23, 16:21, 15:12).