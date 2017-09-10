Хабибуллин: первую партию матча с «Енисеем» проиграл я сам

Главный тренер команды «Газпром-Югра» из Сургута Рафаэль Хабибуллин прокомментировал домашнюю победу в стартовом матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги над красноярским «Енисеем» (3:1).

«Резервов у нашей команды очень много, есть куда расти. Скажу, что первую партию проиграл я сам. Но в итоге выдержали подачу, выдержали прием – от этого все остальное. Сегодня было очень важно победить, правильно начать. Главное, есть ресурсы, есть люди, настроение, состояние – у нас есть много чего, все будет хорошо, вот увидите», — приводит слова Хабибуллина пресс-служба ВФВ.