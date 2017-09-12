Мельничук: попали под пресс подачи и не удержались

Главный тренер команды «Югра-Самотлор» Юрий Мельничук прокомментировал выездное поражение от «Белогорья» (1:3) в стартовом матче чемпионата России по волейболу.

«Хотел бы поздравить всех с началом чемпионата. Думаю, первая игра получилась интересной – мы постарались навязать борьбу, было много интересных моментов. Мы хорошо настроились и выиграли первую партию, но потом сказался класс игроков «Белогорья», и нам было тяжело что-то противопоставить.

Я доволен настроем команды, их самоотдачей. Пока есть где-то технические проблемы, идет притирка игроков, так как наш состав во многом поменялся. Но, я считаю, ребята нормально сыграли. Первую партию удалось выиграть за счет настроя команды, за счет разбора соперника. Но у «Белогорья» игроки высокого класса, хороший связующий, поэтому нам пришлось тяжело. Попали под пресс подачи и не удержались», — приводит слова Мельничука пресс-служба «Белогорья».