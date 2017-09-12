Пашицкий: в Польше тоже много болельщиков, но атмосфера несопоставима

Блокирующий кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий поделился впечатлениями после победы над уфимским «Уралом» в первом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:16).

«Неимоверные ощущения испытал. Я играл в Польше, там тоже было много болельщиков, но несопоставима атмосфера. Столько людей пришло, и все болеют и любят волейбол. Я очень рад находиться здесь, надеюсь, что мы продолжим в том же духе.

Мы немного нервничали, всё-таки это была первая домашняя игра. Где-то на подаче у нас не получилось сыграть. Но, слава богу, в концовке почувствовали себя более уверенно, да ещё и болельщики поддали жару. У нас всё пошло-поехало, и мы победили", — цитирует Пашицкого официальный сайт ВФВ.