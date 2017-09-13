Сборная Ирана лидирует после второго тура Большого чемпионского кубка

13 сентября в Нагое (Япония) были сыграны матчи второго тура Большого чемпионского кубка среди мужских сборных. Сборная Бразилии проиграла итальянцам со счётом 2:3 (25:15, 25:27, 25:27, 25:18, 12:15), американцы уступили команде Ирана — 2:3 (25:20, 25:17, 25:27, 21:25, 12:15), а японцы потерпели поражение от французов — 0:3 (15:25, 23:25, 23:25). Лидером турнира является сборная Ирана.

Большой чемпионский кубок. Нагоя. Турнирное положение после двух туров

1. Иран (2 победы — о поражений) — 4 очка.

2. США (1-1, сеты 5-3) — 4.

3. Бразилия (1-1, сеты 5-3) — 4.

4. Франция (1-1, сеты 3-3) — 3.

5. Италия (1-1, сеты 5-5) — 3.

6. Япония (0-2) — 0.