175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сборная Ирана лидирует после второго тура Большого чемпионского кубка

13 сентября 2017, среда. 16:20 Волейбол

13 сентября в Нагое (Япония) были сыграны матчи второго тура Большого чемпионского кубка среди мужских сборных. Сборная Бразилии проиграла итальянцам со счётом 2:3 (25:15, 25:27, 25:27, 25:18, 12:15), американцы уступили команде Ирана — 2:3 (25:20, 25:17, 25:27, 21:25, 12:15), а японцы потерпели поражение от французов — 0:3 (15:25, 23:25, 23:25). Лидером турнира является сборная Ирана.

Большой чемпионский кубок. Нагоя. Турнирное положение после двух туров
1. Иран (2 победы — о поражений) — 4 очка.
2. США (1-1, сеты 5-3) — 4.
3. Бразилия (1-1, сеты 5-3) — 4.
4. Франция (1-1, сеты 3-3) — 3.
5. Италия (1-1, сеты 5-5) — 3.
6. Япония (0-2) — 0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Бразилии — Волейбол Мужская сборная Ирана — Волейбол Мужская сборная Италии — Волейбол Мужская сборная США — Волейбол Мужская сборная Франции — Волейбол Мужская сборная Японии — Волейбол
Новости. Волейбол
13 сентября 2017, среда
16:20 Сборная Ирана лидирует после второго тура Большого чемпионского кубка
15:14 Французы в трёх сетах победили японцев в матче Большого чемпионского кубка
14:24 Михайлов: наличие психолога в сборной России было бы правильным решением
13:14 Тетюхин: спасибо, Рамзан Кадыров, за то, что вы делаете для волейбола в Чечне
12:18 Американцы проиграли иранцам на Большом чемпионском кубке, ведя 2:0 по сетам
11:30 Голубев: такого волейбола в исполнении Грозера я давно не видел
10:16 Марданов: конечно, «Урал» хочет попасть в еврокубковую зону
09:30 Итальянцы на тай-брейке одолели бразильцев в матче Большого чемпионского кубка
07:42 Доигровщик сборной Польши Мика ведёт переговоры с «Белогорьем»
12 сентября 2017, вторник
16:03 Пашицкий: в Польше тоже много болельщиков, но атмосфера несопоставима
15:02 Японцы в трёх сетах проиграли американцам на старте Большого чемпионского кубка
14:44 Кобзарь: большинство игроков из «Кузбасса», возможно, перенастроились
13:22 Патрушев и Кадыров открыли волейбольный комплекс в Грозном
12:26 Мужская сборная Италии проиграла иранцам на старте Большого чемпионского кубка
11:25 «Урал» подписал контракт с доигровщиком сборной Канады Барнсом
11:22 Николов: мой дебют в «Белогорье» мог бы быть лучше
10:09 Игры 1-го этапа женского КР примут Саратов, Казань, Красноярск, Екатеринбург
09:35 Сивожелез: попадание в пятёрку для питерского «Зенита» будет хорошим результатом
08:16 Сборная Бразилии в трёх сетах обыграла Францию на Большом чемпионском кубке
00:58 Мельничук: попали под пресс подачи «Белогорья» и не удержались
00:53 Гранкин: думаю, ещё две-три игры — и «Белогорье» разгонится
00:44 Шляпников: в сборной складывается симбиоз — и интересный, и конструктивный
11 сентября 2017, понедельник
22:53 Куркаев: рад, что болельщики увидели победный для России финал чемпионата Европы
21:01 «Белогорье» обыграло «Югру-Самотлор» на старте ЧР по волейболу
17:52 Экши: уже в первой игре понял, что российская Суперлига намного сильнее турецкой
16:07 Круглов: первый сет матча с «Зенитом» прошёл хорошо, а потом эмоции исчезли
15:08 Жбанков: «Енисей» — очень хороший соперник, но мы не дали ему сыграть
14:05 Чередник: игроки «Енисея» в матче с «Газпромом-Югра» совершали глупейшие ошибки
13:17 Саммелвуо: волейболисты «Кузбасса» — молодцы. Им было нелегко, но они выиграли
12:31 Баньоли: конечно, «Кузбасс» сыграл лучше «Урала»
11:28 Брянский: было заметно, что игроки сборной из «ФАКЕЛА» несколько опустошены
10:33 Плачи: «ФАКЕЛ» только сейчас начинает подготовку к чемпионату России
10:27 Согрин: мне кажется, «Динамо-ЛО» следует остыть от кубкового оптимизма
09:29 Константинов: самое плохое для команды, что 5 «сборников» появились только вчера
09:28 Маричев: дали возможность «Зениту» разыграться. Потом было тяжело их остановить
10 сентября 2017, воскресенье
23:55 Хабибуллин: первую партию матча с «Енисеем» проиграл я сам
22:37 Сидельников: «Ярославич» вопреки прогнозам постарается попасть в восьмёрку
22:29 Алекно: у Алексеева в голове одна атака, пусть посмотрит на Михайлова
21:43 Климкин: «Зенит» не рассыпался после первой проигранной партии
20:16 Питерский «Зенит» дебютировал в ЧР по волейболу с победы над «Динамо»
18:54 «Локомотив» начал ЧР по волейболу с победы над «Динамо-ЛО»
18:45 «Пляжницы» Воронина и Бочарова завоевали золотые медали ЧЕ U20
18:30 «НОВА» на тай-брейке одержала победу над «ФАКЕЛОМ» в ЧР по волейболу
18:24 Казанский «Зенит» начал защиту титула с победы над «Ярославичем»
18:14 «Газпром-Югра» стартовал в ЧР по волейболу с победы над «Енисеем»
Все новости RSS
Партнерский контент