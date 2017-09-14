Титич: при минус 20 в Нижневартовске люди в купальниках ходят

Капитан «Урала» Андрей Титич рассказал, как принял решение перейти в уфимский клуб. Ранее он защищал цвета нижневартовской «Югры-Самотлор».

«Становление команды проходит хорошо. И через победы, и через поражения строится характер, мы узнаём друг друга. У нас всё только начинается, весь сезон впереди. Я много с кем играл из состава «Урала». Плюс Уфа – это известный и большой город. У меня трое детей. Здесь хороший климат. В Нижневартовске минус 56 зимой, а при минус 20 там люди в купальниках ходят. Так что в Уфе климат получше, я всё тщательно в этом плане изучил. Всё сложилось в пользу того, чтобы перейти в «Урал», — цитирует Титича официальный сайт клуба.