Призовой фонд «Финала четырёх» мужского Кубка России составит 12 млн рублей

Призовой фонд «Финала четырёх» Кубка России среди мужских команд, который пройдёт в Белгороде 2-3 декабря, составит 12 млн рублей, сообщает «Спорт Бизнес Online». Именно эту сумму объявило белгородское «Белогорье», благодаря чему выиграло тендер на проведение турнира.

Победитель Кубка получит 6 млн рублей, финалист — 3 млн.

На полуфинальном этапе команды разделены на три группы.

Группа А: «Зенит» (Казань), «Урал» (Уфа), «Енисей» (Красноярск), «Дагестан» (Махачкала).

Группа Б: «Динамо» (Москва), «Кузбасс» (Кемерово), «НОВА» (Новокуйбышевск), «Зенит» (Санкт-Петербург).

Группа B: «Локомотив» (Новосибирск), «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск), «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Хозяин «Финала четырёх» «Белогорье» автоматически получил путёвку в решающий этап соревнований.