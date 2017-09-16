Сборная Бразилии победила США на Большом чемпионском кубке

Сборная Бразилии в четвёртом туре Большого чемпионского кубка в Японии в пяти сетах сломила сопротивление команды США. Бразильцы выиграли третий матч из четырёх, а американские волейболисты потерпели второе поражение. Этот успех позволит сборной Бразилии обойти в турнирной таблице команду США.

В заключительном туре бразильцы сыграют с японцами, а американцев ждёт противостояние с итальянцами.

Мужчины. Большой чемпионский кубок. Осака, Япония

Четвёртый тур

США — Бразилия — 2:3 (26:28, 25:15, 20:25, 25:22, 13:15).