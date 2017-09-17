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Константинов: «Локомотиву» нужно еще много работать над взаимосвязями

17 сентября 2017, воскресенье. 00:52 Волейбол

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над командой «Газпром-Югра» (3:1) в матче второго тура чемпионата России.

«Я доволен победой в первой домашней игре нового сезона в чемпионате России. У нас сильно изменился состав, сегодня на площадке было пять новых игроков, поэтому игра была неровной. Нужно еще много работать над взаимосвязями, но за тот небольшой этап совместной подготовки мы смогли сегодня многое показать. В третьей партии потеряли концентрацию, такое часто бывает после выигранных уверенно двух сетов. Наверное, не ожидали, что сургутская команда может перехватить инициативу. А «Газпром-Югра» — команда с хорошим набором игроков, поэтому никогда нельзя недооценивать соперника. Доволен, что в четвертой партии добились уверенной победы», — приводит слова Константинова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Локомотив» победил «Газпром-Югра» во втором туре мужского ЧР
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
МВК Газпром-Югра МВК Локомотив Новосибирск
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