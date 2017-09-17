Вербов: с «Зенитом» все ошибаются до игры — не верят, что могут бороться

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в матче второго тура чемпионата России по волейболу.

«Что случилось во втором сете, когда «Урал» оказал серьёзное сопротивление? Это нормальная ситуация. Не все партии выигрываются так, как первая и третья. У «Урала» авторитетный итальянский тренер, он знает много всяких тонкостей, хитростей – за счёт каких-то пауз, замен, просмотров, протирания полов мы потеряли ритм, «Урал» сохранял интригу. Но я думаю, что мы контролировали партию. Сложно держать концентрацию, когда ты выигрываешь по 10-12 мячей, хотя мы и привыкли, для нас это неудивительно.

9 подач Михайлова подряд? Если честно, я бы не сказал, что там подачи так уж прям летели. Хорошо, из девяти – одна по линии.

Я считаю, что в матчах с «Зенитом» ошибаются все до игры, потому что не очень верят, что могут с нами бороться. Я прекрасно знаю уровень Егора Феоктистова, уровень Андрея Титича, Дмитрия Кириченко, они могут гораздо лучше играть. Думаю, что дело в расконцентрации.

«Зенит» пошёл на свой второй сезон без поражений? Это всё условности. С одной стороны немного затуманивается голова, когда у тебя постоянно +5, +7. Сегодня у нас молодые игроки вышли на площадку с улыбками, я сказал одному: «Ты-то чего вышел улыбаться? Вам рано улыбаться». Им нужно делать своё дело, это ещё Макс Михайлов может улыбаться или Леон. Поэтому и говорил, что было бы полезно проиграть. А вообще мы не особо за этой серией следим. Ну о`кей, пойдём на второй сезон», – приводит слова Вербова «Спорт Бизнес Online».