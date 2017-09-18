Саммелвуо: «Кузбасс» всегда должен играть как во 2-й и 3-й партиях с «Динамо»

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммелвуо поделился впечатлениями после победы над московским «Динамо» во втором туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (21:25, 25:18, 25:20, 22:25, 15:11).

«Очень рад, что выиграли. Были отличные моменты, были не очень удобные моменты. Ребята молодцы, что после первой партии вырвали игру, сделали меньше ошибок. Хорошо выступали в защите. Наша команда всегда должна играть как во второй и третьей партии», — приводит слова Саммелвуо официальный сайт ВФВ.