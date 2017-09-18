Мискевич: на «-10» в матче с «Зенитом-Казань» мы точно не рассчитывали

Диагональный уфимского «Урала» Родион Мискевич прокомментировал поражение от казанского «Зенита» во втором туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (15:25, 22:25, 11:25).

«Мы однозначно настраивались на более упорную борьбу и ждали более удачного матча для нас. На „-10“ мы точно не рассчитывали.

«Зениту» оказывать сопротивление реально, просто это не так часто случается. У каждой команды возможно отбирать очки.

Следующий матч мы проведём лучше, будем более подготовленными", — цитирует Мискевича официальный сайт ВФВ.