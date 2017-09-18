Шкулявичус вновь стал лучшим бомбардиром тура в ЧР по волейболу

Самым результативным игроком второго тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги снова стал диагональный «НОВЫ» Романас Шкулявичус, который набрал 34 очка в домашнем победном матче с «Динамо-ЛО» (3:2). В предыдущем туре Шкулявичус принес своей команде 37 очков.
Лучшим блокирующим 2-го тура стал одноклубник Шкулявичуса Сергей Бусел, который в том же матче 6 раз закрывал соперников блоком.
По 4 эйса подали сразу шестеро волейболистов, среди которых ещё один игрок «НОВЫ» Тодор Скримов.
Самые результативные игроки 2-го тура
Бомбардиры
34 – Романас Шкулявичус («НОВА»)
29 – Павел Круглов («Динамо» Москва)
21 – Вильфредо Леон («Зенит» Казань)
21 – Ореол Камехо («Зенит» Санкт-Петербург)
Блок
6 – Сергей Бусел («НОВА»)
5 – Николай Апаликов («Кузбасс»)
4 – Андрей Ащев («Зенит» Санкт-Петербург)
4 – Александр Волков («Зенит» Санкт-Петербург)
4 – Максим Куликов («Енисей»)
4 – Вадим Лихошерстов («ФАКЕЛ»)
4 – Александр Маркин («Динамо» Москва)
4 – Михаил Щербаков («Локомотив»)
Подача
4 – Константин Бакун («Белогорье»)
4 – Игорь Кобзарь («Кузбасс»)
4 – Максим Михайлов («Зенит» Казань)
4 – Павел Панков («Зенит» Санкт-Петербург)
4 – Сергей Савин («Локомотив»)
4 – Тодор Скримов («НОВА»)