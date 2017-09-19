Грозер: в ЧР много хороших команд, но «Локомотив» должен бороться за титул

Немецкий диагональный новосибирского «Локомотива» Георг Грозер оценил свою игру в матче второго тура российской Суперлиги с «Газпромом-Югра» и прокомментировал своё решение продолжить карьеру в составе «железнодорожников». В России Грозер известен по выступлению в 2012-2015 годах за белгородское «Белогорье», в составе которого он выиграл чемпионат и Кубок России, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира.



«Скажу откровенно, перед игрой я сильно нервничал. Всё-таки у меня было мало времени для того, чтобы потренироваться с командой. Но атмосфера матча и вокруг него была потрясающей. Я ею наслаждался. И постарался показать всё, на что я способен. Да, ошибки были, но игра, думаю, у меня получилась. Как и у всей команды.



Я уже чувствую себя комфортно в «Локомотиве». Остальное придёт, надеюсь, быстро. Нам просто нужно практиковаться, чтобы сыграться и стабильно показывать хороший волейбол. Вне площадки я уже чувствую себя очень отлично. Классная команда, классные партнёры…



Отличная команда, которой предстоит играть и в Лиге чемпионов. Тем более я ведь уже играл в России – в «Белогорье». Контракт у меня на год, а дальше будет видно. Что решит клуб, как буду чувствовать себя я. Сейчас мы должны показывать хорошие результаты, это главное.



Чемпионат России — один из сильнейших в мире. Знаю это давно, так как прежде три года играл в России. Но даже притом, что в Суперлиге много хороших команд, «Локомотив» должен бороться за титул. Моя первая игра против Сургута показала, что если мы будем хорошо работать, выкладываться на 100%, проблем быть не должно», — цитирует Грозера официальный сайт клуба.



«Локомотив» во втором туре Суперлиги победил «Газпром-Югра» со счётом 3:1 (25:15, 25:19, 19:25, 25:16), а Грозер набрал 19 очков.

«Локомотив» победил «Газпром-Югра» во втором туре мужского ЧР