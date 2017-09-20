Макаров: планируем, что Ушаков продолжит работать с «Динамо-Краснодар»

Генеральный менеджер краснодарского «Динамо» Андрей Макаров сообщил что Константин Ушаков, 20 сентября назначенный на пост главного тренера женской сборной России, продолжит возглавлять «Динамо». Во главе национальной команды Ушаков сменил Владимира Кузюткина. Ушаков возглавляет женскую команду краснодарского «Динамо» с мая 2014 года.

«Мы поддерживаем и радуемся за Константина Анатольевича, он пошёл на повышение. Мы планируем продолжать работать, так что здесь проблем быть не должно», — приводит слова Макарова ТАСС.