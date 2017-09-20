Главный тренер сборной Эстонии Крецу вошёл в тренерский штаб «Белогорья»

Наставник сборной Эстонии Георге Крецу вошёл в тренерский штаб «Белогорья» и станет первым помощником главного тренера клуба Геннадия Шипулина, сообщает «Спорт Бизнес Online». 49-летний румынский специалист имеет опыт работы в чемпионатах Австрии и Польши, а также втором дивизионе чемпионата Италии.



Напомним, что в матчах предварительного этапа Кубка России и стартовых турах Суперлиги командой руководил старший тренер Александр Богомолов, а помогали ему Алексей Казаков и Александр Косарев.

Крецу возглавил сборную Эстонии в 2014 году.