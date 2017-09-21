Гончарова: я полна энтузиазма в преддверии старта чемпионата Европы

Чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы диагональная сборной России и московского «Динамо» Наталия Гончарова поделилась ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдёт в Грузии и Азербайджане с 22 сентября по 1 октября. На групповом этапе подопечные Константина Ушакова сыграют со сборными Турции, Болгарии и Украины.

“Я прекрасно себя чувствую и полна энтузиазма в преддверии старта чемпионата Европы. Я испытываю только положительные эмоции. Я ожидаю интересную борьбу на чемпионате Европы и ощущаю ответственность за результат нашей сборной. Мы также хотим порадовать болельщиков уверенной игрой.

Я просто надеюсь помочь команде как можно больше, буду выкладываться по полной в физическом и эмоциональном плане.

Сейчас сложно делать какие-то прогнозы. Первые матчи покажут наше состояние и форму наших соперников. Делать какие-то предположения о призёрах можно будет после группового этапа, но сейчас говорить об этом рано», — цитирует Гончарову официальный сайт ЕКВ.