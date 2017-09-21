Экши: я хотел испытать себя в лучшей лиге в мире, в России

Турецкий связующий новосибирского «Локомотива» Арслан Экши рассказал, как принял решение попробовать свои силы в чемпионате России. Ранее он защищал цвета «Арчелика» (Турция), «Фенербахче» (Турция), «Фридрихсхафена» (Германия) и «Истанбула-ББСК» (Турция).

«В турецкой лиге я отыграл 15 лет на профессиональном уровне. Мне удалось завоевать ряд весомых трофеев. Шесть раз я выигрывал чемпионат своей страны, один раз — Кубок Вызова. Я сказал себе, что хочу испытать себя за пределами родины, в лучшей лиге в мире, в России. Принял предложение «Локомотива» ещё и потому, что знал Пламена Константинова. Для меня он лучший тренер на планете в тактическом плане. Он позитивный и приветливый человек. Мы с ним очень дружны. Наша первостепенная задача — создать командный дух. Если нам это удастся, «Локомотив» ждёт успешный сезон.

Я уже был в Новосибирске, кажется, пять лет назад. Это был матч Лиги чемпионов, и я в то время играл за «Фенербахче». Тогда было в пределах минус 25-30 градусов. Ох, было действительно холодно, но я не жалуюсь. Будет сложно, но мы профессионалы, мы должны выполнять свою работу несмотря ни на что», — цитирует Экши «Честное слово».