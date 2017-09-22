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«Динамо-Москва» стало победителем товарищеского турнира в Челябинске

22 сентября 2017, пятница. 13:15 Волейбол

В Челябинске подходит к концу товарищеский турнир среди женских команд, приуроченный ко Дню города. Чемпион России московское «Динамо» одержало третью победу подряд, обыграв уфимский клуб «Самрау-УГНТУ» со счётом 3:0 (25:16, 26:24, 25:18). «Динамо» стало победителем соревнований. «Самрау-УГНТУ» с тремя поражениями занял четвёртое место.

Позднее состоится заключительный матч соревнований, в котором челябинское «Динамо-Метар» сыграет с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область). В активе обеих команд по одной победе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Москва ЖВК Уралочка-НТМК
Новости. Волейбол
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