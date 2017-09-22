«Уралочка-НТМК» заняла второе место на турнире в Челябинске

В Челябинске завершился товарищеский турнир среди женских команд, приуроченный ко Дню города. В заключительном матче соревнований челябинский клуб «Динамо-Метар» в трёх партиях потерпел поражение от «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) со счётом 0:3 (24:26, 23:25, 16:25). Хозяйки турнира заняли итоговое третье место, одержав одну победу.

Подопечные Николая Карполя, выигравшие два матча, стали вторыми. Победу в турнире одержало московское «Динамо» (три победы). Четвёртым стал уфимский клуб «Самрау-УГНТУ» (три поражения).