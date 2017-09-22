«Белогорье» нанесло питерскому «Зениту» первое поражение в ЧР по волейболу

Волейболисты «Белогорья» одержали третью победу подряд на старте чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В матче третьего тура соревнований «Белогорье» на своей площадке обыграло санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:19). Для питерских волейболистов поражение стало первым в сезоне.

В матче 4-го тура питерский «Зенит» 26 сентября примет «Факел», а «Белогорье» на следующий день отправится в гости к казанскому «Зениту».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 3-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:19).