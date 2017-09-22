Климкин: в Белгороде очень хорошо подготовились к матчу с «Зенитом» тактически

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин поделился впечатлениями от матча с «Белогорьем», в котором его команда потерпела первое поражение в чемпионате России – 1:3.

«Тяжело — точнее, даже невозможно — играть без второй зоны. В первых двух турах российского первенства мы победили за счёт четвёртой зоны. Но если диагональные не набирают очков, сложно на что-то рассчитывать. В Белгороде собраны очень серьёзные ребята, они хорошо подготовились к матчу тактически. И постоянно закрывали групповым блоком наши атаки из четвёртой зоны. Белгородцы блестяще сыграли в приёме. А с хорошего приёма такой мастер, как Сергей Гранкин, легко обыгрывает блокирующих.

Будем откровенны: третий сет мы выиграли не потому, что Волков играл диагонального, а потому, что белгородцы очень часто ошибались на подаче. Конечно, Александр бился, старался на непривычной позиции. Но на подобные эксперименты нам приходится идти не от хорошей жизни.

Что ж, у нас есть несколько дней до очень важной игры с «Факелом». Команда из Нового Уренгоя – весьма сильная, в её составе – трое ребят, которые только что выиграли чемпионат Европы. Так что постараемся с максимальной пользой использовать оставшиеся тренировки. Тщательно проанализируем причины сегодняшнего поражения и постараемся их исправить за оставшийся срок», — приводит слова Климкина пресс-служба «Зенита».