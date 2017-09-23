«Урал» на тай-брейке обыграл «Енисей» в ЧР по волейболу

Волейболисты «Урала» одержали первую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18. «Урал» на своей площадке на тай-брейке обыграл «Енисей» со счётом 3:2 (21:25, 23:25, 25:20, 25:18, 15:10). Для красноярской команды поражение стало третьим кряду.

В 4-м туре 27 сентября «Енисей» будет принимать «Ярославич», «Урал» отправится в гости к «Нове».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 3-й тур

«Урал» (Уфа) – «Енисей» (Красноярск) – 3:2 (21:25, 23:25, 25:20, 25:18, 15:10).