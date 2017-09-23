Казанский «Зенит» одержал 3-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв «Локомотив»

Волейболисты казанского «Зенита» одержали третью победу подряд на старте чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке подопечные Владимира Алекно в четырёх партиях переиграли новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:23, 25:22). Для «Локомотива» поражение стало первым в трёх проведённых матчах.

В 4-м туре 27 сентября «Зенит» примет «Белогорье», а «Локомотив» отправится в гости к московскому «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 3-й тур

«Зенит» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (22:25, 25:22, 25:23, 25:22).