Перетятько: «Енисей» пошумит в Лиге чемпионов

Связующая сборной Украины и красноярского «Енисея» Александра Перетятько оценила выступление команды на старте чемпионата Европы в Баку и поделилась ожиданиями от дебюта в Лиге чемпионов. Украинки в пяти сетах проиграли командам России и Болгарии.

«Настрой хороший. Мы будем хвататься за последний шанс выйти в плей-офф и играть в своё удовольствие. А там как будет, так и будет.

Пятый сет с россиянками закончился со счетом 13:15, очень обидно. Нам чуточку не хватило для победы. Мы были заряжены, у нас всё получалось. Болгарок мы тоже хорошо разбирали, понимали, что это сильный соперник. Но когда начали играть, поняли, что с ними не так сложно, как предполагали на тактическом разборе. Если бы нам хватило сил, матч закончился бы со счётом 3:1 в нашу пользу. Но в конце мы уже не так хорошо двигались, провалили приём и защиту.

Я считаю, что пусть лучше нас недооценивают, чем наоборот. Потому что соперник настраивается на нас не должным образом, не прикладывает максимум усилий, а для нас это только плюс. Думаю, с Россией так и получилось, потому что в следующем матче с командой Турции они показали очень хорошую игру. Со сборной Украины они так не играли. И настрой, и блок, и атака — всё было сбалансировано у россиянок во втором матче.

«Енисею» реально попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Я всегда мечтала попробовать себя в этом турнире. Конечно, я ожидаю, что «Енисей» покажет максимальный результат, на который он способен. У нас есть все шансы на это. Пошумим! Как показывает чемпионат Европы, с соперниками любой сложности можно играть. Ошибки допускают все. Кто меньше ошибется в конкретном матче, тот и победил", — цитирует Перетятько «Р-Спорт».