«Енисей» с победы стартовал в Кубке Сибири и Дальнего Востока

В Иркутске продолжается Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд. В третьем матче игрового дня местная «Ангара» в трёх партиях проиграла красноярскому «Енисею» со счётом 0:3 (16:25, 9:25, 18:25).

Кубок Сибири и Дальнего Востока. Женщины. Иркутск. Первый тур

«Ангара» (Иркутск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (16:25, 9:25, 18:25).

26 сентября иркутская команда сыграет с «Сахалином» из Южно-Сахалинска, а «Енисей» сразится с «Приморочкой» (Приморский край). Кубок Сибири и Дальнего Востока завершится 30 сентября.