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Воронкова: с Болгарией было сражение равных соперников до самого конца матча

25 сентября 2017, понедельник. 18:13 Волейбол

Волейболистка сборной России Ирина Воронкова прокомментировала победу над Болгарией (3:2) в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу, в результате которой россиянки заняли первое место в группе С и начнут плей-офф с четвертьфинала.

«Мы, конечно же, довольны результатом. Мы боролись от начала до конца матча, и хотя были моменты, когда всё шло не так хорошо, мы играли сплочённой командой, следовали инструкциям нашего тренера и боролись до конца. Мы ожидали такого равного матч с Болгарией. Это не удивляет, потому что мы знаем уровень соперника. Болгарки обычно играют очень агрессивно, что они и показали сегодня. Результат говорит сам за себя: это было настоящее сражение — битва равных соперников до самого конца матча», — приводит слова Воронковой пресс-служба турнира.

Российские волейболистки одолели болгарок и вышли в четвертьфинал ЧЕ
Источник: CEV - The European Volleyball Confederation Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная Болгарии — Волейбол Женская сборная России - Волейбол Ирина Воронкова
Новости. Волейбол
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