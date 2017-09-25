Воронкова: с Болгарией было сражение равных соперников до самого конца матча

Волейболистка сборной России Ирина Воронкова прокомментировала победу над Болгарией (3:2) в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу, в результате которой россиянки заняли первое место в группе С и начнут плей-офф с четвертьфинала.

«Мы, конечно же, довольны результатом. Мы боролись от начала до конца матча, и хотя были моменты, когда всё шло не так хорошо, мы играли сплочённой командой, следовали инструкциям нашего тренера и боролись до конца. Мы ожидали такого равного матч с Болгарией. Это не удивляет, потому что мы знаем уровень соперника. Болгарки обычно играют очень агрессивно, что они и показали сегодня. Результат говорит сам за себя: это было настоящее сражение — битва равных соперников до самого конца матча», — приводит слова Воронковой пресс-служба турнира.