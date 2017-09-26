Финляндия заплатит 200 тыс. евро кубинцу, оправданному по делу об изнасиловании

Суд обязал государственное казначейство Финляндии выплатить 199 815 евро волейболисту сборной Кубы, который провёл почти год в тюрьме по обвинению в участии в групповом изнасиловании, сообщает Yle. 22-летний спортсмен был оправдан апелляционным судом Турку в начале 2017 года из-за отсутствия достаточных доказательств его участия в преступлении.

Волейболист требовал от Финляндии выплатить ему 381 тыс. евро в качестве компенсации за упущенные карьерные возможности, пропуск Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а также моральный ущерб и вред психическому здоровью, нанесённый пребыванием в тюрьме.

Напомним, в начале июля 2016 года восемь игроков национальной кубинской команды были взяты под стражу в Тампере по подозрению в групповом изнасиловании гражданки Финляндии в гостинице. Позже с троих игроков были сняты обвинения. Таким образом, в заключении остаются четыре кубинских волейболиста.