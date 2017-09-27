Плачи: что тут можно сказать? Плохо играли, очень плохо

Главный тренер новоуренгойского «Факела» Камилло Плачи поделился впечатлениями после поражения от санкт-петербургского «Зенита» в матче четвёртого тура российской Суперлиги со счётом 0:3 (10:25, 17:25, 24:26).

“Что тут можно сказать? Плохо играли. Очень плохо. В каких компонентах «Зенит» оказался сильнее? Почти во всех. Но прежде всего – на подаче. Мы сегодня с приёмом не справились», — приводит слова Плачи официальный сайт «Зенита».

Подопечные Александра Климкина одержали третью победу в четырёх встречах, а коллектив Камилло Плачи потерпел третье поражение.