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«Ангара» потерпела третье поражение на Кубке Сибири и Дальнего Востока

27 сентября 2017, среда. 15:34 Волейбол

В Иркутске продолжается Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд. В заключительном матче третьего игрового дня местная «Ангара» потерпела поражение от «Тюмени-ТюмГУ» со счётом 0:3 (19:25, 14:25, 23:25). Для хозяев соревнований этот проигрыш стал третьим кряду, тюменский коллектив одержал третью победу.

Кубок Сибири и Дальнего Востока. Женщины. Иркутск. Третий тур
«Ангара» (Иркутск) — «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) — 0:3 (19:25, 14:25, 23:25).

29 сентября «Ангара» сыграет с «Приморочкой», а «Тюмень-ТюмГУ» встретится с красноярским «Енисеем».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Тюмень-ТюмГУ
Новости. Волейбол
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